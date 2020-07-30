Eddie Newton tarihe geçti!

Hüseyin Çimşir’le yolları ayırdıktan sonra takımı Eddie Newton’a emanet eden Trabzonspor, iki maçta iki galibiyet aldı. Newton, ligdeki ilk maçından galibiyetle ayrılırken, dün akşamda Türkiye Kupası’nı Bordo-Mavili takıma getirmenin gururunu yaşadı. İngiliz teknik adam böylece Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

30 Temmuz 2020 Perşembe - 8:31
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Hüseyin Çimşir’le yolları ayırdıktan sonra takımı Eddie Newton’a emanet eden Trabzonspor, belki de bu kararı çok daha önce vermemiş olmanın pişmanlığını yaşıyor. Newton, ligdeki ilk maçından galibiyetle ayrılırken, dün akşamda Türkiye Kupası’nı Bordo-Mavili takıma getirmenin gururunu yaşadı. İngiliz teknik adam böylece Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
 
Eddie Newton, Trabzonspor tarihinde Türkiye Kupası'nı kazanan iki yabancı teknik adam oldu. Daha önce 1991-92 sezonunda Urbain Breams kupayı bordo-mavili takımın başında kazanmıştı
 
 

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