Eddie Newton tarihe geçti!

Hüseyin Çimşir’le yolları ayırdıktan sonra takımı Eddie Newton’a emanet eden Trabzonspor , belki de bu kararı çok daha önce vermemiş olmanın pişmanlığını yaşıyor. Newton, ligdeki ilk maçından galibiyetle ayrılırken, dün akşamda Türkiye Kupası’nı Bordo-Mavili takıma getirmenin gururunu yaşadı. İngiliz teknik adam böylece Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Eddie Newton, Trabzonspor tarihinde Türkiye Kupası'nı kazanan iki yabancı teknik adam oldu. Daha önce 1991-92 sezonunda Urbain Breams kupayı bordo-mavili takımın başında kazanmıştı