Edin Visca bombası patladı! Trabzonspor işi bitirdi

Başakşehir'den ayrılması an meselesi olan Visca adım adım Trabzonspor'a yaklaşıyor...

26 Ocak 2021 Salı - 9:31
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Trabzonspor'u üst sıralara doğru tırmanışa geçiren Abdullah Avcı'nın, ara transferde en çok istediği isimlerden birisi de eski talebesi Edin Visca... Bordo-mavililerin, takıma önemli bir ivme kazandıran tecrübeli teknik adamın talebini geri çevirmek istemediği ve bu transfer için şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi. Yönetimin, önümüzdeki günlerde Medipol Başakşehir'le 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu için masaya oturması bekleniyor. Visca'nın da Trabzonspor'a gelmek istemesi Fırtına'yı bu transfer için umutlandırıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Edin Visca için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada 'Bize gel' kampanyası başlatmıştı.
 
Ömer Ali Başakşehir'e
 
MEDİPOL Başakşehir, Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner'le prensipte anlaştı. 29 yaşındaki futbolcunun forvet-sağ kanat mevkilerinde görev yapması, Başakşehir'in Visca'yı elden çıkaracağı yorumlarına neden oldu. Ömer Ali, bu sezon 20 maçta yeşil-beyazlı formayı giyerken 1 asist yaptı.

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Etiketler: visca trabzonspor transfer
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