Edin Visca sürprizi! Galatasaray dediler ama...

Süper Lig'de oynadıkları Gençlerbirliği maçı sonrasında yapılan basın toplantısında Bosnalı yıldız Visca'yı transfer etmek istediklerini belirten Terim, Visca'nın da dahil olduğu farklı bir takım kurmak istediğini ifade etmişti.

"Resmi görüşmeler olur. Konuşulur. Olur, olmaz. Daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız" diyen Terim, Galatasaray lı yöneticilerin oyuncunun transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmeleri gerektiğini belirtmişti.

Sarı kırmızılılar, Edin Visca transferinde henüz bir gelişme katedemezken Trabzon spor da talip oldu.

Edin Visca için Galatasarayın ardından Trabzonspor da devrede



Fotomaç'ta yer alan haberde; Edin Visca'nın Başakşehir'den ayrılmak istediği ve eski hocası Abdullah Avcı ile Trabzon'da çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

Trabzonspor'un bu transfere karşılık Başakşehir'e 2 oyuncu ve 4 milyon teklif ettiği belirtilirken Teknik Direktör Okan Buruk 'un bu oyunculara sıcak baktığı belirtildi.