Edinson Cavani 1 yıl daha Manchester United'da...

Manchester United Edison Cavani ile 1 yıl daha kontrat uzatacak.

30 Nisan 2021 Cuma - 15:43
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da iç transferde hareketlilik sürüyor.
 
İtalyan basınının haberine göre; takımın santrforu Edinson Cavani ile bir araya gelen kulüp yetkilileri, oyuncunun takımda 1 sezon daha kalması için teklif sundu.
 
Toplantıda yer alan Ole Gunnar Solskjaer'in de Cavani'ye takımda kalmasını istediğini belirttiği aktarıldı. Uruguaylı yıldızın ise ailesiyle görüşeceği ve son kararını bu görüşmenin ardından vereceği belirtildi. Bu sezon Manchester United formasıyla 33 resmi maça çıkan Cavani, 12 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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Etiketler: Edinson Cavani manchester united
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