Efecan için geliyorlar

Almanya karşısında oynadığı futbolla izleyenleri kendisine hayran bırakan Efecan Karaca Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

10 Ekim 2020 Cumartesi - 14:14
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Alanyaspor'un orta alandaki yıldızı Efecan Karaca müthiş bir başarı hikayesine imza atıyor... Gösterdiği çıkış sonrası 30 yaşında ilk kez milli formayı sırtına geçiren tecrübeli yıldız, 31 yaşında çıktığı Almanya maçında Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü attı.
 
Karşılaşmayı tribünden izleyen scoutlar ve Avrupalı yetkililerinin Efecan Karaca'ya hayran kaldığı öğrenildi. Hatta bazı menajerlerin Alanyaspor kulübüyle temasa geçtiği ve yıldız futbolcu hakkında bilgi aldığı da belirtiliyor.
 
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca ardından birçok takımın formasını giydi. Son 2 sezonda Alanyaspor'da dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, azmiyle genç isimlere de örnek oluyor.
 
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Etiketler: efecan karaca
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