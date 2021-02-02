Efecan Karaca direkten döndü transfer yaza kaldı

Efecan kolaylık istedi ama...

Alanyaspor’un dünkü antrenmanına katılmayan ve yönetimle bizzat görüşüp transferinde kolaylık isteyen Efecan Karaca ile sezon biter bitmez tekrar masaya oturulacak. Alanya’daki misyonunu tamamladığını düşünen ve net şekilde Trabzonspor’a gitmeyi hedeflediğini belirten tecrübeli oyuncunun sözleşmesi, 2022’de bitiyor.