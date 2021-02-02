Efecan Karaca direkten döndü transfer yaza kaldı

Transferi son gününde Trabzonspor ile anlaşmaya yakın olan Efecan Karacan'ın gidişine onay verilmedi.

02 Şubat 2021 Salı - 10:14
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Transferin son günlerini oldukça haraketli geçiren Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı’nın ardından Efecan Karaca’yı da almaya çalıştı ama olmadı. Alanyaspor ile gün boyunca görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavili yönetim, şartları zorlamasına rağmen, Güney ekibi kaptanını bırakmadı. 31 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon Euro’nun yanı sıra Trabzonspor’un genç yeteneği Yusuf Sarı’yı isteyen Alanyaspor’la uzlaşma sağlanamadı. Trabzonspor cephesi, geleceği çok parlak gözüken Yusuf’u vermeye karşı çıktı. Abdullah Avcı’nın, “Gelirse iyi olur” dediği Efecan’ın transferi sezon sonuna yani yaz dönemine kaldı.
 
Efecan kolaylık istedi ama...
 
Alanyaspor’un dünkü antrenmanına katılmayan ve yönetimle bizzat görüşüp transferinde kolaylık isteyen Efecan Karaca ile sezon biter bitmez tekrar masaya oturulacak. Alanya’daki misyonunu tamamladığını düşünen ve net şekilde Trabzonspor’a gitmeyi hedeflediğini belirten tecrübeli oyuncunun sözleşmesi, 2022’de bitiyor.

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Etiketler: efecan karaca trabzonspor alanyaspor
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