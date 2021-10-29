Efecan Karaca'yı Trabzonspor istedi Beşiktaş alıyor

Trabzonspor'un peşinden koştuğu Efecan Karaca Beşiktaş'a transfer olma yolunda...

29 Ekim 2021 Cuma - 8:46
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Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri yükseliyor. 
 
Takvim'in haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerli takviyesi istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Alanya formasıyla çok iyi bir sezon geçiren tecrübeli yıldıza kanca attı.
 
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
 
Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "2-3 bölgede onu kullanabilirim" dediği belirlendi. Siyah- Beyazlılar'ın devre arasında Akdeniz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.
 
TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR
 
Alanya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Efecan Karaca ile Trabzonspor da ilgileniyor. Milli futbolcunun iki kulübe de çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
 
2017 YILINDA YILDIZI PARLADI
 
31 yaşındaki Efecan Karaca 2017-18 sezonundan itibaren ismini duyurmaya başladı. Alanyaspor'un çıkışında büyük rol oynayan tecrübeli yıldız 30 yaşında ilk kez milli formayı sırtına geçirmeyi başardı.  

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Etiketler: efecan karaca beşiktaş
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