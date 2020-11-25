Efsane futbolcu Armando Maradona hayatını kaybetti

Dünya futbolunun efsanevi ismi Arjantin li yıldız Diego Armando Maradona 'nın hayatını kaybettiği bilgisi doğrulandı.

Arjantin kaynaklı Clarin'in servis ettiği haberin ardından, Arjantin Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiği bilgisi doğrulanmış oldu.

Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra taburcu olan ve Tigre'deki evinde bulunan 60 yaşındaki Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi.

Spor kamuoyu, yıldız futbolcunun vefatının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile üzüntülerini dile getirdi.