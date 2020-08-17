Efsane gazeteci İlyas Namoğlu hayatını kaybetti!

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) eski başkanlarından, Hürriyet Gazetesinin efsane muhabirlerinden İlyas Namoğlu hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:34 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 17:37
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TSYD'ye uzun yıllar hizmet eden, Hürriyet Gazetesi'nin efsane muhabirlerinden İlyas Namoğlu vefat etti.
 
İlyas Namoğlu, Beşiktaş efsanesi Baba Hakkı'nın (Hakkı Yeten) efsane başkan Süleyman Seba'yı alnından öptüğü unutulmaz fotoğrafı çeken gazeteciydi.
 
EFSANE FOTOĞRAFIN HİKAYESİ
 
İlyas Namoğlu, 2017 yılında Cengiz Özbek'e 1986 yılında çektiği o fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
 
 
"Süleyman Başkan’ın ilk dönemiydi. Hakkı Yeten ise Onursal Başkan'dı. Akaretler‘deki kulüp binasında otururlarken, Süleyman Başkan Hakkı Yeten'e Beşiktaş Kulübü'ne kazandırılan yeni arsalardan bahsediyordu. Ben de Süleyman Başkan'a 'Gidelim bakalım, haber yapalım' dedim. Süleyman Başkan bu tarz işleri sevmediği için önce istemedi. Sonra zar zor ikna oldu ve şu an Akatlar Spor Salonu'nun bulunduğu arsaya geldik. Süleyman Başkan yeni arazi ve projelerini anlatınca, Hakkı Yeten de 'Beşiktaş'a büyük hizmetlerin oldu. Alnından öpülecek adamsın' deyip Seba'yı öptü. Ben de o anı ölümsüzleştirdim"
 
"Böylesine değerli iki ismin, iki tarihi devin toplumun karşısına bu şekilde çıkmasına vesile olmak gurur verici. Böyle bir eseri yaratmak herkese nasip olmaz. Her zaman övündüğüm bir iş oldu. Halen daha bu fotoğrafın kullanılması gurur verici bir olay"
 

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Etiketler: Efsane gazeteci İlyas Namoğlu Türkiye Spor Yazarları Derneği
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