Efsane isim koronavirüse yenildi! Türk güreşinin büyük kaybı...

1980'li yılların efsane ismi Reşit Karabacak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19 Kasım 2020 Perşembe - 12:31
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Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, 66 yaşında hayatını kaybetti.
 
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
 
 
Karabacak'ın naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
 
Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı.
 
Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.
 
 
Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.
 
Bir süre önce Covid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi vefat etti.
 
Federasyondan Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı da yayımlandı.
 
 

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Etiketler: koronavirüse Reşit Karabacak güreş
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