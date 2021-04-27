Efsane olduğu kulübe göz kırptı! Mustafa Denizli geri dönüyor

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, Altay kulübünde çalışmak için olumlu açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2021 Salı - 14:24
İLGİLİ HABERLER
Başkan stat ışıklarını kapattırdı penaltıyı iptal ettirdi 'Beşiktaş maçında yüreğimizi cesaretimizi ortaya koyacağız' Beşiktaş Mame Diouf'un peşine düştü Beşiktaş'a Atiba ve Larin müjdesi Flick Almanya Milli Takıma Julian Nagelsmann Bayern Münih'e

Mustafa Denizli yaptığı açıklama ile Altay’dan bir ücret talep etmesinin mümkün olmadığını bildirirken, şu ifadeleri kullandı:
 
"İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederim. Bu sezon çalışmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil.
 
Altay’ın değerli yöneticilerinden bir ricam var;
 
1-) Kulübün çok geniş bir kadrosu var; bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum
 
2-) ikincisi ve en önemlisi. Benim Altay’dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin Bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmasını rica ediyorum.
 
Bu iki önemli konuda şartlar Yerine getirildiğimde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarfetmeye hazırım.
 
Çarşamba günü sayın Başkan ile biraraya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim"

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mustafa denizli altay
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Avrupa Süper Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe sürprizi! Florentino Perez... Avrupa Süper Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe sürprizi! Florentino Perez...
Fatih Terim'in transfer listesinden tam 8 oyuncu çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni bombalarıFatih Terim'in transfer listesinden tam 8 oyuncu çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni bombaları Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu planı değişti! Genç antrenör gelecek sezon da...Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu planı değişti! Genç antrenör gelecek sezon da... Galatasaray'da Halil Dervişoğlu pişmanlığı!Galatasaray'da Halil Dervişoğlu pişmanlığı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.