Ekpe Udoh şoku! Gözyaşları içinde...

Fenerbahçe Beko'dan sonra Virtus Bologna forması giyen Ekpe Udoh'un sakatlığı şok etti!

19 Eylül 2021 Pazar - 10:55
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 Virtus Bologna forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
 
İtalya Süper Kupası çeyrek final ikinci maçında Bertram Derthona Tortona ile karşılaşan Virtus Bologna'da Ekpe Udoh, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde acı içersinde yerde kaldı.
 
Bir pozisyon esnasında parkeye reklam amaçlı yapıştırılan sticker'lara ters basan ve bir anda yer kalan Udoh büyük bir acı yaşadı. Hakemler oyunu hemen durdururken, tecrübeli pivot sahayı gözyaşları ve sedye eşliğinde terk etti.
 
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
 
İlk gelen bilgilere göre Udoh'un sol diz tendonunun koptu ve sezonu kapatacağı yönünde olurken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
 
SCARIOLO'DAN TEPKİ: NBA'DE BUNLAR YOK
 
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bologna koçu Sergio Scariolo, parkelere sticker yapıştırılmasını eleştirdi.
 
Scariolo açıklamasında, "Maçtan öte endişe duyduğum konu Udoh'un sakatlığı. Kötü bir sakatlık gibi duruyor. Hepimiz şoktayız ve endişeliyiz. Oyuncuların ayak bastığı parkede stickerların yer alması üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Maalesef hem oyuncu hem de takım için ciddi bir sakatlık. Bu konulara azami dikkat gösterilmeli. Mesela NBA'de böyle bir şey yok" diye konuştu.
 
Udoh'un durumunun netlik kazanmadığını belirten tecrübeli antrenör, "Udoh hakkında karamsarım. Süper Kupa, bir nevi sezon öncesi bir turnuva. Ekim ayında sezon yoğunlaşacak ve o bölgeye bir oyuncu aramamız gerekecek. Kalan zamanımızı kullanacağız. Yeterli bir zamanımız yok çünkü NBA sezonu için takımların kampları başlayacak. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: udoh Virtus Bologna
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