Ekrem Dağ'dan Egemen Korkmaz'a küfür

Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçında Ekrem Dağ ile tartışan Egemen Korkmaz'ın ağır hakarete uğradığı ortaya çıktı.

29 Ocak 2021 Cuma - 10:50
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Süper Kupa maçının son dakikalarında her iki kulübe arasında ciddi tartışma yaşanırken, Trabzonspor’un yardımcı hocası Egemen Korkmaz zor sakinleştirilmişti.
 
61 saat'te yer alan habere göre; hakemin kırmızı kart gösterdiği Korkmaz’a, Başakşehir teknik heyetinden Ekrem Dağ’ın küfür ettiği öne sürülürken, Egemen hocanın bu yüzden çok sinirlendiği öğrenildi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Egemen Korkmaz’ın yanı sıra Başakşehir Kulübü’nden idari direktör Murat Yaman’ı da tribüne göndermişti.   

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Etiketler: egemen korkmaz ekrem dağ
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