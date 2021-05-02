Ekuban'a iki talip birden! Biri Fransız diğeri İtalyan

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Ekuban'a St. Etienne ve Sampdoria talip oldu.

02 Mayıs 2021 Pazar - 16:20
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Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Caleb Ekuban'ın taliplileri artıyor.
 
Geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Caleb Ekuban için Fransız ve İtalyan ekiplerinin bordo mavililere teklif yaptığı belirtiliyor.
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GANAsoccernet'ın haberine göre, İtalya'dan Sampdoria, Fransa'dan da St. Etienne'in Ekuban'ı çok istediği, Ganalı oyuncunun ise İtalya'dan gelen teklife daha sıcak baktığı ifade edildi.
 
Trabzonspor'un Ekuban'ın bonservisini 1 milyon euroya aldığını belirten haberde, 28 yaşındaki oyuncunun 10 milyon euroya yakın bir bonservisle takımdan ayrılabileceği yazılıyor.
 
İtalya doğumlu Ganalı olan Caleb Ekuban, 2018'de Trabzonspor'a 200 bin euro karşılığında Leeds United'dan transfer edilmiş, 1 yıl sonra ise 1 milyon euroya bonservisi alınmıştı.
 
Ekuban bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 9 gol 3 asist üretmeyi başardı.

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Etiketler: ekuban st etienne sampdoria trabzonspor
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