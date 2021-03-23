Ekuban fırtınası! 19 puana direkt etki

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ekuban'ın gol attığı maçlarda bordo mavili ekip 19 puan topladı.

23 Mart 2021 Salı - 8:47
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Süper Lig’in 31. haftasında Ankaragücü’nü 4-1 yenen Trabzonspor’un 2 golünü atan Caleb Ekuban, bordo-mavili takım formasıyla en golcü sezonunu yaşıyor. Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydetti.
 
Ganalı futbolcu, bu sezon ise ligin geride kalan 31 haftalık bölümünde 24 maçta forma giyip rakip fileleri 8 kez havalandırarak önceki sezonlardan daha golcü bir performans ortaya koydu. Ekuban, ligde 8 golle takımının da en golcü ismi oldu. Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takım, Ganalı oyuncunun gol attığı maçlarda mağlup olmayarak 19 puan elde etti.
 
Karadeniz ekibi, Ekuban’ın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ekuban, Trabzonspor’un 1-0 kazandığı BB Erzurumspor ile Göztepe, 2-1 galip geldiği Çaykur Rize, Karagümrük ve Gençlerbiriği ile 1-1 berabere biten Sivasspor maçlarında 1’er gol kaydetti. Golcü oyuncu, Ankaragücü karşısında alınan 4-1’lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

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Etiketler: ekuban trabzonspor
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