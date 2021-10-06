Ekuban İtalya'ya gittiğine bin pişman

Genoa'da kendisinden beklenen çıkışı yapamayan Ekuban İtalya'ya gittiğine pişman oldu.

06 Ekim 2021 Çarşamba - 13:40
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Bordo-Mavili kulu¨bu¨n 'kal' ısrarlarına kars¸ın adeta I·talya'ya kac¸ar gibi giden Caleb Ekuban bin pis¸man.
 
Ganalı oyuncu transfer oldugˆu Genoa takımında istedigˆini bulamadı.
 
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Genoa formasıyla 5 mac¸a c¸ıkan Ekuban, gol ve asist u¨retemezken C¸izme medyası da 27 yas¸ındaki oyuncuyu ko¨tu¨ performansı nedeniyle eles¸tirdi. Trabzonspor'da 103 mac¸a c¸ıkan Caleb Ekuban 29 gol attı, 18 de asist yaptı. 
 
BAKASETAS'TAN 11 MİLYON TL!
 
Trabzonspor'da attığı kritik goller nedeniyle taraftarın 'Çilingir' lakabını taktığı Bakasetas, bu sezonki futboluyla hem takımına katkı sağladı hem de kulübün önemli bir gelir elde etmesinde büyük pay sahibi oldu.
 
Abdullah Avcı'nın bütün karşılaşmalarda 11'de şans tanıdığı Yunan futbolcu, ligin kalan bölümünde 5 gol ve 3 asistle oynadı. Fırtına'nın topladığı 18 puanın 13'üne direkt olarak etki eden başarılı on numaranın bu performansı kulübün kasasına 11 milyon 250 bin TL prim girmesini sağladı.

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Etiketler: ekuban trabzonspor genoa
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