Ekuban İtalya'ya gittiğine bin pişman

Ganalı oyuncu transfer oldugˆu Genoa takımında istedigˆini bulamadı.

BAKASETAS'TAN 11 MİLYON TL!

Trabzonspor'da attığı kritik goller nedeniyle taraftarın 'Çilingir' lakabını taktığı Bakasetas, bu sezonki futboluyla hem takımına katkı sağladı hem de kulübün önemli bir gelir elde etmesinde büyük pay sahibi oldu.