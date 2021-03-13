Ekuban'nın menajeri Trabzon'da

Son haftalarda formunda düşül görülen Caleb Ekuban'ın menajeri Trabzon'a geldi.

13 Mart 2021 Cumartesi - 13:01
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Son haftaların suskun ismi için yönetim ve teknik heyet devreye girdi. Bordo-Mavililer, Ganalı futbolcunun performansını artırmak adına yoğun mesai harcarken, Ekuban'ın menajeri de Türkiye'ye gelerek, oyuncusuna moral verdi. Başarılı futbolcunun Erzurum sınavıyla yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi.
 
Bordo-Mavililer'in en önemli hücum kozlarından birisi olan ve Avrupa ekiplerinin radarına giren Caleb Ekuban son dönemde büyük bir formsuzluk içerisinde. Son 8 maçta yalnızca 1 asist yapan ve oyun içinde de tavırlarıyla eleştirilen Ganalı futbolcu için adeta seferberlik ilan edildi. Yönetim ve teknik heyet sık sık yıldız oyuncuyla iletişim kurarak kendisinin performansını yeniden yukarı çekmek adına yoğun mesai harcıyor.
 
Geçtiğimiz günlerde de 26 yaşındaki forvetin menajeri Türkiye'ye gelerek, Ekuban'a destek verdi. Tüm bu çabaları gören başarılı oyuncunun da moralinin yükseldiği ve B.B. Erzurumspor karşılaşmasıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi. 
 
Dadaşlar'a karşı son 2 lig maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Ekuban pazar akşamı da skor katkısı yaparak hem suskunluğunu bozmayı hem de takımına galibiyeti getirmeyi hedefliyor.

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Etiketler: ekuban trabzonspor
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