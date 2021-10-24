El Clasico'da zafer Real Madrid'in! Barcelona evinde yıkıldı

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico mücadelesinde Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

24 Ekim 2021 Pazar - 20:13
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında oynanan ve "El Clasico" olarak tanınan maçta Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
 
Karşılıklı ataklarla ve zengin gol pozisyonlarıyla geçen maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Avusturyalı defans oyuncusu David Alaba ve 90 4. dakikada Lucas Vazquez'den geldi.
 
Barcelona'nın tek golünü, sakatlığı sona erdikten sonra Katalan takımıyla ligde ilk maçına çıkıp, 73. dakikada Ansu Fati'nin yerine oyuna giren Sergio (Kun ) Agüero 90 7. dakikada attı.
 
La Liga'da bir maç eksiği olan Real Madrid, 20 puanla liderliğe yükseldi.
 
Son yılların en çekişmeli zirve mücadelesinin görüldüğü La Liga'da, bu akşam deplasmanda Atletico Madrid ile oynayacak Real Sociedad (20), puanla dönmesi halinde Real Madrid'in önünde liderliğe çıkacak.
 
Lionel Messi'siz ilk El Clasico'yu oynayan ve uzun bir aradan sonra ligdeki en kötü başlangıç istatistiğini (4 galibiyet, 3 yenilgi, 2 beraberlik) kaydeden Barcelona ise bir maç eksikle 15 puanda kaldı.
 
Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 86 bin 422 biletli seyirci izlerken, Aralık 2019'dan (93 bin 426 kişi) bu yana en çok taraftarın takip ettiği El Clasico oldu.
 
La Liga'da 183. El Clasico'ya çıkan İspanya'nın iki ezeli rakibi arasında Real Madrid'in üstünlüğü devam etti. Eflatun-beyazlı takım 76. galibiyetini alırken, 35 maç beraberlikle, 72 müsabaka da Barcelona'nın üstünlüğünde tamamlanmıştı.
 
Son üç yıldır Nou Camp'taki El Clasico'larda kaybetmeyen Real Madrid, ayrıca 1965 yılında sonra ilk kez art arda dördüncü El Clasico'yu kazanma başarısı gösterdi.
 
Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, kariyeri boyunca Nou Camp'ta Barcelona'ya karşı ilk galibiyetini aldı.
 
İLK 11'LER
 
Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Gavi, Dest, Fati, Depay
 
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Vinicius, Benzema

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