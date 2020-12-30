Elche - Real Madrid Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

ELCHE-REAL

Alt ligde normal sezonu 6. sırada bitirmesine rağmen play-off yoluyla La Liga'ya çıkma hakkı kazanan Elche, son 8 lig maçında galibiyet yüzü göremedi.Savunmanın önemli parçalarından Diego Gonzalez'in durumu maç saati netlik kazanacak. Yetişmezse Gonzalo Verdu'nun yanında Dani Calvo görebiliriz.Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premier Lig görmüş, Leganes'le La Liga'da zorlu savaşlar vermiş Guido Carrillo bu sezon tam ritim bulamadı. Orta sahada enerjisiyle Raul Guti ve yeteneğiyle Fidel, TD Jorge Almiron'un en çok güvendiği isimler...

Bir ara hem ligde hem de Avrupa'da sallanan Real Madrid, ligde son 5 maçta fire vermedi ve zirveye ortak oldu; Şampiyonlar Ligi'nde ise son 4 maçın 3'ünü kazanıp grubunu lider bitirerek bir üst turda Atalanta ile eşleşti.TD Zinedine Zidane için iyi haber, sakatların büyük çoğunlukla iyileşmiş olması...Luka Jovic, Eden Hazard ve Martin Odegaard tamamen iyileşti. Tek eksik Rodrygo.Hücum hattında eksikler büyük ölçüde tamamlandı ancak Zidane'nın "Vazquez, Benzema, Asensio" hattıyla maça başlaması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Elche bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (2 mağlubiyet - 4 beraberlik)

- Real Madrid'in deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım 6 sezon sonra yeniden kozlarını paylaşacak! 6 sezon önce oynanan 2 lig maçını da Real Madrid "handikaplı" kazanmıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu!%43'lük kesim üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye ortak olan eflatun-beyazlı ekibe güveniyor...%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.