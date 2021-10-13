Elmander'den yıllar sonra gelen fotoğraf itirafı

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Elmander, takımın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

13 Ekim 2021 Çarşamba - 15:34
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Galatasaray'ın eski futbolcusu İsveçli eski futbolcu Johan Elmander, TRT Spor'a konuştu. 2011-2013 yılları arasında forma giyen Elmander taraftarların ilgisine yanıt verdi.
 
"Ateşler içinde maça çıktım"
 
"Sakat şekilde çok maç oynadım. Ateşler içinde maçlara çıktım. Takım için her şeyimi verdim. Beni sevmelerinin nedeni de bu."
 
Fatih Terim'e övgü dolu sözler kullanan Elmander, "Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem pozitif eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam." ifadelerini kullandı.
 
"Başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar"
 
"Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman %100'ünü veriyorsun' diyorlar."

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Etiketler: elmander galatasaray
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