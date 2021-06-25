Elmas açıkladı! 'Borçsuzluk kağıdı için...'

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas , yönetimiyle ilgili bugün Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Burak Elmas, Ankara 'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. UEFA 'dan borçsuzluk kağıdı almak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Burak Elmas, ortada ciddi bir rakamın olduğunu ifade etti.

'PLANLAMALARI HOCAMIZLA BİRLİKTE YAPIYORUZ'

'Önümüzdeki senenin planlamalarını hocamızla birlikte yapıyoruz. Birçok opsiyonu değerlendireceğiz. Karşılaştığımız önemli sorunlar var, onları çözmeye çalışıyoruz. UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alabilmek için ciddi bir rakam var.

'MALİ TABLODAKİ DURUM...'