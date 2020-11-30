Emiliano Viviano, malzemeciyle tartıştı! Samet Aybaba çılgına döndü...

30 Kasım 2020 Pazartesi - 23:22
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Kayseri
spor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Kadir Has
Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol çıkmadı ve takımlar sahadan 0-0 ile ayrıldı.
KAYSERİ'DEN 16 ŞUT
İki takımın da birçok pozisyonu harcadığı mücadelede Kayserispor
rakip kaleyi 16 kez yoklarken, Karagümrük ise 8 şut yolladı.Kayserispor'un 4, Karagümrük'ün ise 3 isabetli şutunda kaleciler sahneye çıktı ve gol sevinci yaşanmasına engel oldu.
9 MAÇTA 5 GOL
Bu sezon ligin en az gol atan takımı olan Kayserispor, 9 maçta 5 gol atabildi.
90+3'TE KAÇAN GOL
Mücadelenin son saniyelerinde Kayserispor rakip kalede gol aradı. 90+3. dakikada İlhan Parlak
'ın çok net pozisyonda topu auta attı.
AYBABA SİNİRLENDİ
Kale ağzından topu auta atan Parlak'a hocası Samet Aybaba
çok sinirlendi.
MALZEMECİYLE TARTIŞTI
Maç sonunda topu boş tribünlere atan Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano ile Kayserispor malzemecisi arasında sözlü tartışma yaşandı.
İSMAİL ÇİPE ARAYA GİRDİ
Tartışma iki takım futbolcuları ve yetkililerin araya girmesiyle son buldu. Kayseri kalecisi İsmail Çipe meslektaşını sakinleştirdi.
ÜST ÜSTE 3. BERABERLİK
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kayserispor puanını 8 yaptı ve haftayı 18. sırada tamamladı. Karagümrük ise üst üste 3. beraberliğinin ardından 14 puana yükseldi.