Emiliano Viviano, malzemeciyle tartıştı! Samet Aybaba çılgına döndü...

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Kayseri spor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol çıkmadı ve takımlar sahadan 0-0 ile ayrıldı.

KAYSERİ'DEN 16 ŞUT

İki takımın da birçok pozisyonu harcadığı mücadelede Kayserispor rakip kaleyi 16 kez yoklarken, Karagümrük ise 8 şut yolladı.Kayserispor'un 4, Karagümrük'ün ise 3 isabetli şutunda kaleciler sahneye çıktı ve gol sevinci yaşanmasına engel oldu.

9 MAÇTA 5 GOL

Bu sezon ligin en az gol atan takımı olan Kayserispor, 9 maçta 5 gol atabildi.

90+3'TE KAÇAN GOL

Mücadelenin son saniyelerinde Kayserispor rakip kalede gol aradı. 90+3. dakikada İlhan Parlak 'ın çok net pozisyonda topu auta attı.

AYBABA SİNİRLENDİ

Kale ağzından topu auta atan Parlak'a hocası Samet Aybaba çok sinirlendi.

MALZEMECİYLE TARTIŞTI

Maç sonunda topu boş tribünlere atan Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano ile Kayserispor malzemecisi arasında sözlü tartışma yaşandı.

İSMAİL ÇİPE ARAYA GİRDİ

Tartışma iki takım futbolcuları ve yetkililerin araya girmesiyle son buldu. Kayseri kalecisi İsmail Çipe meslektaşını sakinleştirdi.

ÜST ÜSTE 3. BERABERLİK

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kayserispor puanını 8 yaptı ve haftayı 18. sırada tamamladı. Karagümrük ise üst üste 3. beraberliğinin ardından 14 puana yükseldi.