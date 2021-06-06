Emmanuel Dennis Galatasaray forması giyince ortalık yıkıldı

Club Brugge'ün yıldız golcüsü Emmanuel Dennis'in Galatasaray forması giymesi ortalığı salladı.

06 Haziran 2021 Pazar - 9:59
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Club Brugge forması giyen Emmanuel Dennis Galatasaray forması giyerek antrenman videosunu paylaştı. Bu paylaşım Belçika basınında ayrılık yorumlarına neden oldu.
 
Daha önce Club Brugge yönetimiyle de sorun yaşayan ve yeni sezonda ayrılması beklenen Emmanuel Dennis'in Galatasaray formasıyla antrenman videosu paylaşması transfer söylentilerine yol açtı.
 
Emmanuel Dennis kimdir?
 
Gelecek sezona hazırlanan Emmanuel Dennis, son olarak Almanya'nın Köln takımına kiralanmıştı. 2017 yılında Zorya Luhansk takımından Club Brugge'e transfer olan Emmanuel Denis, 23 yaşında ve 2016 yılında Nijerya'dan Avrupa'ya transfer olmuştu.

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Etiketler: Emmanuel Dennis galatasaray
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