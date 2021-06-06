Emmanuel Dennis Galatasaray forması giyince ortalık yıkıldı

Club Brugge forması giyen Emmanuel Dennis Galatasaray forması giyerek antrenman videosunu paylaştı. Bu paylaşım Belçika basınında ayrılık yorumlarına neden oldu.

Daha önce Club Brugge yönetimiyle de sorun yaşayan ve yeni sezonda ayrılması beklenen Emmanuel Dennis'in Galatasaray formasıyla antrenman videosu paylaşması transfer söylentilerine yol açtı.

Emmanuel Dennis kimdir?