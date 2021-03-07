Empera Halı Gaziantep'ten 30 sayı fark

Empera Halı Gaziantep, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 90-60 yendi.

07 Mart 2021 Pazar - 16:01
İLGİLİ HABERLER
Milwaukee Bucks son nefeste 'F.Bahçe gürledi, Messina’nın öğrencileri nakavt oldu' Anadolu Efes'e yan bakılmıyor Furkan Korkmaz'dan 19 sayı, 2 ribaunt, 2 asist Fenerbahçe Beko Darüşşafaka'yı yıktı

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta karşılaşmasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 30 sayı farklı 90-60 yendi.
 
Salon: Beşkaza
 
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ali Köseoğlu
 
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 6, Johnson 4, Fırat Töz 3, Erdem İlter, Abu 7, Emir Gökalp, Caner Ercan 2, Cook 23, Atkins 15
 
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 10, Alp Karahan 10, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Haciyeva 12, Jaiteh 8, Simpson 25, Hüseyin Emre Yılmaz, Ahmet Furkan Özkan, Atahan Demirtaş, Metehan Akyel 8, Can Uğur Öğüt 10, Muhammed Doğan Şenli 2
 
1. Periyot: 16-24
 
Devre: 27-45
 
3. Periyot: 34-62

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Empera Halı Gaziantep
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İstifa etti denilen Emre Belözoğlu Samandıra'dan çıktı! İstifa etti denilen Emre Belözoğlu Samandıra'dan çıktı!
Fenerbahçe Samatta'dan kurtuluyor! İşte yeni takımıFenerbahçe Samatta'dan kurtuluyor! İşte yeni takımı Trabzonspor'dan Gökdeniz Bayraktar için 3 milyon euro + bir sonraki satıştan payTrabzonspor'dan Gökdeniz Bayraktar için 3 milyon euro + bir sonraki satıştan pay Aylar sonra gelen itiraf! Sörloth'un Mourinho ile görüştüğü ortaya çıktıAylar sonra gelen itiraf! Sörloth'un Mourinho ile görüştüğü ortaya çıktı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.