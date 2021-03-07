Empera Halı Gaziantep'ten 30 sayı fark

07 Mart 2021 Pazar - 16:01
ING Basketbol
Süper Ligi 23. hafta karşılaşmasında Empera Halı Gaziantep
Basketbol, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye
Belediyespor'u 30 sayı farklı 90-60 yendi.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ali Köseoğlu
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 6, Johnson 4, Fırat Töz 3, Erdem İlter, Abu 7, Emir Gökalp, Caner Ercan 2, Cook 23, Atkins 15
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 10, Alp Karahan 10, İsmail Cem
Ulusoy 5, Orhan Haciyeva 12, Jaiteh 8, Simpson 25, Hüseyin Emre Yılmaz, Ahmet Furkan Özkan, Atahan Demirtaş, Metehan Akyel 8, Can Uğur Öğüt 10, Muhammed Doğan Şenli 2
1. Periyot: 16-24
Devre: 27-45
3. Periyot: 34-62