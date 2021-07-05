Emre Akbaba'dan sonra Alanyaspor'dan bir transfer daha

Galatasaray, Alanyaspor'da oynayan yetenekli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile flört halinde.

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:00
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Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Berkan Kutlu'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

A Spor canlı yayınında Salim Manav'ın aktardığı bilgiye göre, Galatasaray Berkan Kutlu transferi için görüşmelere başladı. Alanyaspor, 3 milyon Euro'dan daha az bir fiyata oyuncuyu bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın ilgisi olduğu doğru. Berkan, geçen sezon Sion'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Ümit milli takımda da forma giyiyor. Galatasaray'ın bu transferde İtalya'dan da rakipleri var.

Alanyaspor'un geçen sezonun başında İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'dan transfer ettiği Berkan Kutlu, bu sezon Akdeniz ekibinde 42 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
 

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Etiketler: berkan kutlu galatasaray
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