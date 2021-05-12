Emre Akbaba kaçırdı Galatasaray'da penaltı krizi çıktı

Dün akşam Denizlispor maçında çok kritik bir penaltıdan yararlanamayan Galatasaray'da bundan böyle topun başına Mostafa Mohamed geçecek.

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:17
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Sakatlığı olmasına rağmen, Falcao’nun yokluğunda Denizli’ye götürülen Mustafa Muhammed’in son muayenesi maç öncesinde yapıldı ve kadroda bulunmasına karar verildi. Mısırlı oyuncu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, averaj nedeniyle gol arayan teknik direktör Fatih Terim, golcüyü ikinci yarıda sahaya sürdü.
 
Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü, biri penaltıdan olmak üzere iki gole imzasını koyarak geceye adını yazdıran isim oldu. 83. dakikada kullandığı penaltı atışını kaleciye teslim eden Mustafa, hakemin VAR’dan izleyerek atışı tekrar ettirmesiyle bu kez gole kavuştu. Muhammed Mustafa’nın ikinci golü de 89’da gelirken, Galatasaray’ı averaj yolunda bir adım ileriye taşıdı.
 
Tekrar edilen penaltı pozisyonunu anlatan Muhammed, “Kaçan penaltıyı gol yapmam gerekiyordu. Futbolcu arkadaşlarım bugün şansın yok, biz atalım dediler. Fatih hocam, ‘Mustafa atsın’ dedi. Ona ve diğer arkadaşlarıma bana güvendikleri için çok teşekkür etmem gerekiyor. Burada takımın kazanmasına yardım etmek için uğraşıyoruz” dedi.

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Etiketler: mostafa mohamed galatasaray galatasaray penaltı
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