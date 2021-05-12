Emre Akbaba kaçırdı Galatasaray'da penaltı krizi çıktı

Tekrar edilen penaltı pozisyonunu anlatan Muhammed, “Kaçan penaltıyı gol yapmam gerekiyordu. Futbolcu arkadaşlarım bugün şansın yok, biz atalım dediler. Fatih hocam, ‘Mustafa atsın’ dedi. Ona ve diğer arkadaşlarıma bana güvendikleri için çok teşekkür etmem gerekiyor. Burada takımın kazanmasına yardım etmek için uğraşıyoruz” dedi.