Emre Akbaba yeniden Alanyaspor'da! Maaşını...

Galatasaray tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Akbaba'yı eski kulübü Alanyaspor'a kiraladı.

06 Eylül 2021 Pazartesi - 10:25
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Galatasaray, kadrosunda forma süresi veremediği Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a kiraladı.
 
Sezon başında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Akbaba, eski takımına 1 yıllık kiralık olarak gitti. Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'nın bu sezon maaşını ödeyecek ve kiralık olarak kadrosuna katacak.
 
Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a da transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı.
 
Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis ödeyerek 2018 yazında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak uzun sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Emre Akbaba, sarı kırmızılı formayla 73 maça çıkıp 14 gol attı ve 8 asist yaptı.  
 

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Etiketler: alanyaspor galatasaray emre akbaba
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