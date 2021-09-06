Emre Akbaba yeniden Alanyaspor'da! Maaşını...

Galatasaray, kadrosunda forma süresi veremediği Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a kiraladı.

Sezon başında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Akbaba, eski takımına 1 yıllık kiralık olarak gitti. Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'nın bu sezon maaşını ödeyecek ve kiralık olarak kadrosuna katacak.

Emre Akbaba'nın Trabzonspor 'a da transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı.

Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis ödeyerek 2018 yazında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak uzun sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Emre Akbaba, sarı kırmızılı formayla 73 maça çıkıp 14 gol attı ve 8 asist yaptı.