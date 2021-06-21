Emre Aşık ve Vedat İnceefe geri dönüyor

Ümit Davala ve Levent Şahin ile yollarını ayıran Fatih Terim; Vedat İnceefe'yle Emre Aşık'ı kadrosuna dahil edecek.

21 Haziran 2021 Pazartesi - 11:47
İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim alkışlarla yeniden Florya'da Burak Elmas: Fatih Terim'e haksızlık yapıldı Galatasaray'dan Jorman Campuzano sürprizi Laxalt Dinamo Moskova ile anlaştı! Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu! İşte ilk sözleri...

Galatasaray 'da Fatih Terim'in yeni ekibi belli oluyor. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim yeniden göreve başlayacak. Terim'in yeni sezona yeni bir ekiple başlaması bekleniyor.
 
Emre Aşık ve Vedat İnceefe gelebilir
 
Fatih Terim'in geçen sezon ekibinde görev alan Ümit Davala ve Levent Şahin ayrılık mesajı yayınlayarak takımdan ayrıldıklarını açıklanmıştı. Ancak Leven Şahin'in yeniden Terim'in ekibinde yer alacağı konuşuluyor. Bu isim dışında Emre Aşık ve Vedat İnceefe ismi de gündemde.
 
Necati Ateş de yardımcı olacak!
 
Selçuk İnan görevine devam edecek. Ayrıca Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş bu sezon yardımcılığını üstelenecek. Riera'nın durumu ise henüz netleşmedi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: emre aşık vedat inceefe galatasaray fatih terim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Burak Elmas göreve gelir gelmez açıkladı! 'Ali Koç ile sert tartışma...' Burak Elmas göreve gelir gelmez açıkladı! 'Ali Koç ile sert tartışma...'
Burak Elmas Fatih Terim'i Florya'ya getirdi transfer bombaları art arda...Burak Elmas Fatih Terim'i Florya'ya getirdi transfer bombaları art arda... Milli Takımda Abdülkadir Ömür isyanı ve TFF'den Sergen Yalçın bombasıMilli Takımda Abdülkadir Ömür isyanı ve TFF'den Sergen Yalçın bombası Ersin Düzen ile Merih Demiral arasında gerginlik! Demiral'dan olay göndermeErsin Düzen ile Merih Demiral arasında gerginlik! Demiral'dan olay gönderme
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.