Emre Belözoğlu açıklaması dikkat çekti

27 Mart 2021 Cumartesi - 7:52
A Spor
'a bağlanan Yılmaz Vural, "Keşke Fenerbahçe'ye gelseydiniz" şeklindeki yorumlara yanıt verdi ve "Bir gün inşallah. O hedefimizden sapmış değiliz." dedi.
Yılmaz Vural, "Üzüldüğüm bir konu var. Medyada bir sürü aday gösteriliyor ama bizim ismimiz hiç geçmiyor. Bu ülkede en fazla maç yönetmiş ikinci antrenörüyüm. Mahalle takımlarını, mahalle maçlarını yönetmedik sonuçta. Avrupa
kültürümüz var." dedi.
"Emre için erken"
"Emre Belözoğlu'na teknik direktörlük görevi yakışır ama erken. Uluslararası tecrübesi var, ismi var, başaramazsa yazık değil mi Emremiz'e? Erol hocanın göreve gelişi de mi erken oldu acaba? Hangi kriterlere göre göreve geldi diye düşünüyorum"
"Yılmaz Vural, "Medyada birçok adaydan bahsedildi. Bütün derdimiz camianın içinde olmak. Haklı olarak camialar kendi içinden çıkanlara öncelik verir. Oranın imparatoru, kaptanın, iyi oyuncusu. Bir gün inşallah. O hedefimizden şaşmış değiliz." şeklinde sözlerini noktaladı.