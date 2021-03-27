Emre Belözoğlu açıklaması dikkat çekti

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Emre Belözoğlu için 'Uluslararası tecrübesi var, ismi var, başaramazsa yazık değil mi Emremiz'e?' dedi.

27 Mart 2021 Cumartesi - 7:52
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Teknik Direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından gündemi yorumladı.
 
A Spor'a bağlanan Yılmaz Vural, "Keşke Fenerbahçe'ye gelseydiniz" şeklindeki yorumlara yanıt verdi ve "Bir gün inşallah. O hedefimizden sapmış değiliz." dedi.
 
Yılmaz Vural, "Üzüldüğüm bir konu var. Medyada bir sürü aday gösteriliyor ama bizim ismimiz hiç geçmiyor. Bu ülkede en fazla maç yönetmiş ikinci antrenörüyüm. Mahalle takımlarını, mahalle maçlarını yönetmedik sonuçta. Avrupa kültürümüz var." dedi.
 
"Emre için erken"
 
"Emre Belözoğlu'na teknik direktörlük görevi yakışır ama erken. Uluslararası tecrübesi var, ismi var, başaramazsa yazık değil mi Emremiz'e? Erol hocanın göreve gelişi de mi erken oldu acaba? Hangi kriterlere göre göreve geldi diye düşünüyorum"

"Yılmaz Vural, "Medyada birçok adaydan bahsedildi. Bütün derdimiz camianın içinde olmak. Haklı olarak camialar kendi içinden çıkanlara öncelik verir. Oranın imparatoru, kaptanın, iyi oyuncusu. Bir gün inşallah. O hedefimizden şaşmış değiliz." şeklinde sözlerini noktaladı.

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Etiketler: yılmaz vural fenerbahçe emre belözoğlu
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