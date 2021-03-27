Emre Belözoğlu açıklaması dikkat çekti

"Emre için erken"



"Emre Belözoğlu'na teknik direktörlük görevi yakışır ama erken. Uluslararası tecrübesi var, ismi var, başaramazsa yazık değil mi Emremiz'e? Erol hocanın göreve gelişi de mi erken oldu acaba? Hangi kriterlere göre göreve geldi diye düşünüyorum""Yılmaz Vural, "Medyada birçok adaydan bahsedildi. Bütün derdimiz camianın içinde olmak. Haklı olarak camialar kendi içinden çıkanlara öncelik verir. Oranın imparatoru, kaptanın, iyi oyuncusu. Bir gün inşallah. O hedefimizden şaşmış değiliz." şeklinde sözlerini noktaladı.