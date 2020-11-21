Emre Belözoğlu, Aurelio, Selçuk Şahin... Öze dönüş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç takımı 2000'li yılların efsane isimlerine bıraktı.

21 Kasım 2020 Cumartesi - 8:46
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6 yıldır kupa kazanamayan ve son 2 yılda ilk 5’e dahi giremeyen Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun öncülüğünde yeni bir döneme geçildi. Son 20 yıla damgasını vurmuş Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Aurelio, M.Yozgatlı ve Semih Şentürk camiaya geri dönerek eski ruhu diriltti.
 
Fenerbahçe’de yepyeni bir döneme resmen geçildi... 2020-21 sezonunda Süper Lig’de mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu’nun öncülüğünde adeta öze dönüş hareketi başlattı.
 
Sarı-lacivertlilerde özellikle 2000’ler sonrası yaşanan şampiyonluklar, kazanılan kupalar ve elde edilen Avrupa başarılarında kadroda yer alan yıldızlar bir bir kulübe geri döndü. 2007-2016 arası forma giyen Gökhan Gönül, 4 yıl sonra geri geldi, takımın birinci kaptanı oldu. Aynı şekilde 2010-2016 arası oynayan Caner Erkin de formasına geri döndü, kaptanlardan biri oldu. Volkan Demirel A-B lisansıyla beraber artık yedek kulübesine inerek resmen yardımcı antrenörler arasına katıldı. Erol Bulut’la beraber Mehmet Yozgatlı da 13 yıl sonra geri döndü. Mehmet Aurelio da antrenörler arasında yer aldı.
 
Selçuk Şahin de Emre Belözoğlu’nun yanına gelerek, idari koordinatör unvanıyla Samandıra’da mesaiye başladı. Eski gol kralı ve Fenerbahçe altyapısından yetişmiş Semih Şentürk ise Derağzı’nda işbaşı yaparak, Akademi’de görev aldı.
 

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Etiketler: fenerbahçe emre belözoğlu aurelio selçuk şahin
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