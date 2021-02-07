Emre Belözoğlu bitirdi yönetim veto etti!

Mostafa Mohamed Galatasaray kariyerine fırtına gibi başladı. Başakşehir maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve penaltıdan ağları havalandıran Mısır lı golcü, Fenerbahçe derbisine ise ilk 11'de başladı ve galibiyeti getiren golü attı. Kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken Mohamed'le ilgili ilginç bir detay gündeme geldi.

ALİ KOÇ İSTEMEDİ...

Sezon başında 18 transfer yapan Fenerbahçe forvet bölgesine ise Ademi, Samatta ve Cisse'yi aldı. Fanatik yer alan habere göre ise Kanarya'nın asıl hedefi Mostafa Mohamed'di.

Sportif direktör Emre Belözoğlu, Zamalek ile 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşmıştı. Fakat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu transferi veto etti ve Kemal Ademi'yi tercih etti. Erol Bulut da Alanayspor'dan eski öğrencisi Cisse'yi isteyince Mohamed'i sarı-lacivertlilere gelişi iptal oldu.

ADEMİ KATKI YAPAMADAN GİTTİ...

Mostafa Mohamed'in yerine alınan Kemal Ademi, 7 Süper Lig maçında görev almasına rağmen skora katkı yapamadı. Büyük hayal kırıklığı yaratan deneyiml futbolcu, gol atamadan Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu.

MOHAMED 400 BİN DOLAR KAZANIYOR...

Galatasaray ise devre arası transfer döneminde Fatih Terim 'in talimatıyla 23 yaşındaki golcünün transferini bitirdi. 2 milyon dolar karşılığında 1,5 yıl kiralanan oyuncunun sözleşmesinde ayrıca 4 milyon dolar'lık satın alma opsiyonu da bulunuyor. Mısırlı golcü sezon sonuna kadar ise Galatasaray'dan 400 bin dolar kazanacak. Gelecek sezonun tamamı için ise 750 bin dolar ödenecek.

LAKABI DEBBABE...

Gomis'in ayrılığı sonrası Mitroglou, Diagne, Falcao gibi üst düzey yıldızları transfer eden ancak bir türlü Fransız golcünün boşluğunu dolduramayan Galatasaray, Mohamed'in 2 maçta gösterdiği performans sonrası umutlandı. Camia aranılan golcünün bulunduğuna inanırken, Mısırlı forvetin de kısa sürede takıma uyum sağladığı gözlendi.

Fenerbahçe'ye attığı golle galibiyeti getiren Mohamed'in ülkesi Mısır'daki lakabının Debbabe olduğu ifade ediliyor. Bu lakabın ise oyuncunun fizik yapısıyla ilgisi olduğu belirtiliyor.

Ülkesi Mısır'da 'Debbabe' lakaplı Mostafa Mohamed, ilk derbisinde Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Debbabe'nin kelime anlamını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'Tank' olarak açıklamıştı.

MISIR'DA MANŞETLERDE