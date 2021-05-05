Emre Belözoğlu bundan böyle hep aynı sistemle oynayacak

Fenerbahçe'nin başına geçer geçmez 4-1-4-1 sistemiyle işleri rayına oturtan Emre Belözoğlu'nun oyuncularıyla anlaşma konusunda dil problemi yaşamaması da dikkat çekiyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:17
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Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi yenilgisiz devam ediyor. 25 Mart’ta takımın başına geçerek teknik direktörlük kariyerindeki ilk adımlarını atan Belözoğlu, gelecek için şimdiden umut aşılıyor.
 
41 yaşındaki çalıştırıcı ile 7 lig maçına çıkan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet 2 beraberlikle ciddi kazanımlar elde etti. Erol Bulut dönemindeki istikrarsız dönemi yavaş yavaş üzerinden atan Fenerbahçe’de yeni sezon için artık Emre Belözoğlu ismi ağır basıyor.
 
Bu sezonun en önemli kazanımı olarak gelecek vaat eden çok önemli bir teknik direktörün bulunduğu fikri artık öne çıkmaya başladı. Belözoğlu’nun futbolculuğunda gibi ‘kazanan’ bir profili, tutkusunu ve hırsını kısa sürede yedek kulübesine taşıdığı aktarıldı. Aslında Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’deki yeni dönemi ve kısa sürede yaptıkları maddeler halinde de sıralandı:
 
Takımla sıcak bir bağ kurdu. Birçoğuyla milli takım ve Fenerbahçe’den eski arkadaşı olan Belözoğlu, birçok isimle de ya rakipti ya da kendi transfer etti. Yabancı dil konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Oyuncularla tercümansız anlaşıyor.
 
Antrenman ve maçlarda sürekli aktif durumda. Sürekli oyuncularla birebir diyaloglar kurarak neler istediğini direkt söylüyor. Kendine özgü ve kalıcı bir oyun düzeni kurmaya çalışıyor. Bu konuda da epey yol kat etti. Sosa’nın öne çıktığı Mesut Özil, Pelkas, İrfan Can ve Mert Hakan’ın aynı anda oynayabildiği 4-1-4-1 sistemi yakalandı.
 
Elindeki şartları verimli kullanabilme özelliği bulunuyor. Altay sakatlandı Harun’la devam edildi, Serdar sakatlandı Tisserand kullanıldı. Forvetler suskun, Valencia yıldızlaştı. Gökhan-Nazım yok Ozan Tufan sağ beke geçti. (Skorer)

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Etiketler: emre belöozğlu fenerbahçe
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