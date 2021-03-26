Şok eden yasak! Emre Belözoğlu göreve getirildi ama...

Pro yok, A lisansı var

Maç öncesi ve sonu konuşamayacak

Emre Belözoğlu teknik direktör olarak sahaya inebilecek ve futbolculara kulübeden talimat verebilecek ancak, PRO lisansı olmadığı için ilk 15 günden sonra maç öncesi ya da sonlarında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunamayacak ve genel basın toplantılarında konuşamayacak. Yani Emre Belözoğlu, 2 hafta boyunca konuşabilecek ama sonrasında PRO lisans sahibi hoca söz alacak.Geçtiğimiz sezon ligin kapanmasına 8 hafta kala göreve getirilen ve takımın başında yer alan Tahir Karapınar'lı Emre Belözoğlu 4 galibiyet 1 beraberlik 3 yenilgi almıştı.