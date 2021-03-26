Şok eden yasak! Emre Belözoğlu göreve getirildi ama...

Pro lisansı olmayan Emre Belözoğlu kenarda oturabilecek ama takımı Tahir Karapınar çalıştıracak.

26 Mart 2021 Cuma - 8:45 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 8:55
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Fenerbahçe'de bir teknik direktörün daha görevine son verildi ev yine hem yakın hem de uzak gelecek için belirsizlik hakim oldu. Erol Bulut'un yerine teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu geçti ancak özellikle sosyal medyada Belözoğlu'nun hangi lisansa sahip olup olmadığı tartışma konusu oldu.
 
Pro yok, A lisansı var
 
Futbolu geçen sezon sonunda bırakan Emre Belözoğlu'nun UEFA tarafından verilen PRO lisansı bulunmuyor Belözoğlu'nun A Lisansı var. Dolayısıyla teknik direktörlük koltuğunda oturmasına bir engel yok ancak ekipte mutlaka PRO lisans sahibi bir antrenör de bulunmak zorunda. Bu kişinin de geçen sene kısa bir dönem takımı çalıştıran Tahir Karapınar olması bekleniyor.
 
Maç öncesi ve sonu konuşamayacak
 
Emre Belözoğlu teknik direktör olarak sahaya inebilecek ve futbolculara kulübeden talimat verebilecek ancak, PRO lisansı olmadığı için ilk 15 günden sonra maç öncesi ya da sonlarında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunamayacak ve genel basın toplantılarında konuşamayacak. Yani Emre Belözoğlu, 2 hafta boyunca konuşabilecek ama sonrasında PRO lisans sahibi hoca söz alacak.

Geçtiğimiz sezon ligin kapanmasına 8 hafta kala göreve getirilen ve takımın başında yer alan Tahir Karapınar'lı Emre Belözoğlu 4 galibiyet 1 beraberlik 3 yenilgi almıştı. 

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Etiketler: emre belözoğlu lisans fenerbahçe Tahir Karapınar
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