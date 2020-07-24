Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu!

Süper Lig'de bu sezon da hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken, transferde de adımlar buna göre atılıyor. Sarı lacivertlilerde Gökhan Gönül transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.

24 Temmuz 2020 Cuma - 7:29
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Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye doğru yola çıktı! Yıldız futbolcu bugün eski takımı ile bir görüşme yaptı.
 
Ajansspor'un haberine göre 1 maç sonra Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte bugün Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. 
 
Mekan: Arnavutköy
 
Gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.
 
Beşiktaş yönetimi de Gökhan Gönül ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor.
 
Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor.
 
36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor. 
 
Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül, 2008 ile 2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. İkili uzun yıllar A Milli Takım'da da birlikte oynadı. 
 
31 maçta oynadı
 
Gökhan Gönül, bu sezon 29'u ilk 11, 31 maçta görev alırken 4 gol ile 3 asist kaydetti.
 
 

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