Emre Belözoğlu istifa etti iddiası! Flaş paylaşım geldi

'İstifa etti' haberlerine kayıtsız kalmayan Emre Belözoğlu 'Sonuna kadar Fenerbahçe' paylaşımında bulundu.

07 Mart 2021 Pazar - 13:41
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Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu hakkında çıkan haberlerin gerçek olmadığına ilişkin flaş bir paylaşım yapıldı. Fenerbahçe Twitter hesabından yapılan paylaşımda Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı paylaşılarak 'Sonuna kadar Fenerbahçe' notu düşüldü. Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği, Ali Koç'un Belözoğlu'nu bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı ifade edilmişti.
 
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu hakkında çıkan bu iddiaları yalanladı ve Sportif Direktör Belözoğlu'nun görevinin başında olduğunu duyurdu.

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Etiketler: emre belözoğlu istifa ali koç fenerbahçe
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