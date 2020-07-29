Emre Belözoğlu: Luiz Gustavo kalacak

Sportif direktör olmaya hazırlanan Emre, Lyon’un peşinde olduğu Sambacı için, “Bu sezon takıma büyük katkı sağladı. Gelecek sezon da ona ihtiyacımız var. Her şartta Gustavo’nun kalmasından yanayım” yorumunu yaptı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:50
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23 yıllık futbolculuk yaşantısına nokta koyan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de sportif direktör olarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 39 yaşındaki futbol adamı, yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Emre, hem bu çalışmalar hem de gündemdeki birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
‘Camiadan özür diliyoruz’
 
Emre Belözoğlu, Lyon’un transfer etmek istediği Luiz Gustavo hakkında net konuşarak, “O, bu sezon takıma büyük katkı sağladı. Gelecek yıl Gustavo’ya daha fazla ihtiyacımız olacak. Her şartta takımdan kalmasından yanayım. Tabii ki birçok konuda olduğu gibi bu konuyu da yeni gelecek teknik direktörümüz ile konuşacağız” dedi. Genç futbol adamı, bu sezonki başarısızlık için camiadan bir kez daha özür dilediklerini söyledi.
 
‘Harcama limitini bekliyoruz’
 
Emre, “Yönetimimizin büyük desteği ile şimdiden yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için girişimleri başlattık. Ancak henüz önümüzü göremiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’nun takımların harcama limitlerini açıklamasını bekliyoruz. 3 Ağustos’ta bunun belli olması muhtemel. Umarım bu kez limit beklediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı. Emre, TFF’nin bekledikleri limiti vermemesi halinde futbolcu satmak zorunda kalabileceklerini söyledi. (Fanatik)

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