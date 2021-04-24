Emre Belözoğlu'na bir yardımcı daha! Şenol Çorlu...

Fenerbahçe'de 59 yaşındaki tecrübeli antrenör Şenol Çorlu, Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 8:52
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Süper Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibine yeni bir isim dahil oldu. Pro-Lisansı olmayan, UEFA A lisansı olan Emre Belözoğlu'nun TFF talimatlarına göre 15 günlük süresi doldu. Belözoğlu, Kasımpaşa maçı ile birlikte maç önü ve sonu basın toplantılarına katılamayacak. Fenerbahçe pro-lisans krizini eski futbolcu ve teknik adamı Şenol Çorlu'yu göreve getirerek çözdü.
 
TFF kayıtlarında Fenerbahçe'nin 1961 doğumlu Çorlu'yu 22 Nisan 2021 tarihinde göreve getirdiği yazıyor. Sözleşmesi ise 31 Mayıs'ta sona eriyor.

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Etiketler: emre belözoğlu şenol çorlu fenerbahçe
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