Emre Belözoğlu'ndan flaş Serkan Reçber ve İsmail Kartal açıklaması

İSMAİL KARTAL GELMEYECEK

SERKAN REÇBER AÇIKLAMASI

Sezon başında Serkan Reçber ile yapılan görüşmeler hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, "Sezon başında değerlendirmeler yapmak üzere Serkan Reçber ile görüştüm. Bilgi alışverişiydi. Ondan ötesi yoktu" şeklinde konuştu.