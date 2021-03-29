Emre Belözoğlu'ndan flaş Serkan Reçber ve İsmail Kartal açıklaması

Göreve gelir gelmez açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Serkan Reçber ve İsmail Kartal haberlerini yalanladı.

29 Mart 2021 Pazartesi - 14:01
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'ın göreve başlayacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
 
İSMAİL KARTAL GELMEYECEK
 
İsmail Kartal'ın Erzurumspor'dan ayrılması sürecinde Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde dahli olmadığını açıklayan Emre Belözoğlu, "İsmail Hoca, birlikte 3 Temmuz'u yaşadık. Ersun Hoca zamanında birinci antrenörlük yaptı. Değerli ağabeyimdir. Ben veya yönetim görüşmedi. Erzurum'dan ayrılmasıyla alakalı bilgimiz yok" dedi.
 
SERKAN REÇBER AÇIKLAMASI
 
Sezon başında Serkan Reçber ile yapılan görüşmeler hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, "Sezon başında değerlendirmeler yapmak üzere Serkan Reçber ile görüştüm. Bilgi alışverişiydi. Ondan ötesi yoktu" şeklinde konuştu.

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Etiketler: emre belözoğlu ismail kartal fenerbahçe
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