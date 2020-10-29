Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan sözleri

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Haber Global'de katıldığı programda Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan ile ilgili konuştu.

29 Ekim 2020 Perşembe - 0:16
İLGİLİ HABERLER
Bomba iddia! Abdullah Avcı dönemi başlıyor Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! Başakşehir - PSG maçında Neymar sakatlandı! Başakşehir - Paris Saint Germain: 0 - 2 'Emre gidiyordu geri çevirdik'

Emre Belözoğlu'nun Arda Turan sorusuna yanıtı şu şekilde:
 
Arda benim çok sevdiğim bir kardeşim. Hep başarılı olmasını isterim. Çok tenkit ederim, kızarım. Birbirimize nazımız var. Abilik kardeşlik ilişkimiz var. Arda'ya kızdığım kadar takdir ettiğim çok yönü de var. Çok isterim başarılı olmasını. Gönlünde olan takımla kariyerini başarılar içinde bitirmesini isterim. İnşallah Galatasaray'da başarılı olur. Hep onun iyiliğini isterim. Arda Türkiye'nin en kariyerli futbolcusudur. Onunla bir anlaşmamız var. Bu soru hangimize sorulursa diğerimiz diye cevap vereceğiz.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Emre Belözoğlu'ndan canlı yayında itiraflar: Eşiyle birlikte ağladı Emre Belözoğlu'ndan canlı yayında itiraflar: Eşiyle birlikte ağladı
Başakşehir PSG maçına damga vuran an! Neymar gözyaşlarını tutamadıBaşakşehir PSG maçına damga vuran an! Neymar gözyaşlarını tutamadı Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea: Zverev'den hamileyimBarış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea: Zverev'den hamileyim Fenerbahçe'nin olduğu yerde ikincilik başarı değildirFenerbahçe'nin olduğu yerde ikincilik başarı değildir
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.