Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama! '7 yıllık sıkıntı...'

29 Mart 2021 Pazartesi - 13:27
Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor
'u konuk edecek Fenerbahçe'de gerçekleştirilen idman sonrasında teknik sorumlu Emre Belözoğlu nasım mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle;
Çok zorlu süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyor. Koronanın en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum. Milli takımımızın da gösterdiği büyük başarıdan ötürü tebrik ediyorum. Avrupa
Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası da bize yakışır diyorum. Son olarak Erol Bulut
hocamıza da gösterdiği mücadele ve özveri için kendisine teşekkür ediyorum. İyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum.
Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. 10 haftayı nasıl futbolculuğumda Fenerbahçe'nin her maçı için mücadele ettiysem sportif direktörlük için her şeyimi buraya adayarak geçirdiysem şimdiki görevimde de bunları yapacağım. Teknik Direktörlüğün dinamikleri farklı. Sezon sonu için planım taraftarların ve camiamızın yüzünü güldürmek. 7 yıllık sıkıntılı ortamı sona erdirmek amacım. İç saha performansımızı için daha çok uğraş vereceğiz
DENİZLİSPOR HAZILIKLARI YAPILDI
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun
ve çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu da idmanda yer almadı. Gribal enfeksiyonu bulunan kaleci Harun Tekin
ve fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da antrenmana katılmadı.