Emre Belözoğlu'ndan maç sonu flaş sözler: Çıkmaza sokamaz

Fenerbahçe Futbol A Takım direktörü Emre belözoğlu, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

08 Nisan 2021 Perşembe - 21:46
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;
 
"Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz. Yeni Malatyaspor'a saygım var ama Fenerbahçe sezonda 5 puan kaybetmez, üzgünüz
 
MEMNUN OLMADIĞIM TARAFLAR VAR
 
Oyunun memnun olduğu ve memnun olmadığım tarafları var. İlk 30 dakika istediğimize yakın bir oyun çıktı
 
HEDEFİMİZDEN SAPMADIK
 
Hedefimizden sapmadık. Hala şansımız var. Ciddi bir avantajı kaybettik ama sonuna kadar devam edeceğiz.
 
PENALTIMIZ VERİLMEDİ
 
Hayatta şans yoktur, fırsatlar gelir ve değerlendirirsiniz. Yeterlice pozisyona girmiş bir takım vardı. Değerlendirmemiz gerekiyordu. Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir durum.
 
HERKES KAYBEDECEK
 
Daha çok maç var. Herkes kaybedecek. Biz yeterince kaybetmiştik. Üzgün olduğumu söyledim. Yapmamız gereken sonuna kadar bu mücadelenin içinde olmak. 3 gün sonra yine maç var. İsteyen, arzulayan, zaman zaman kötü oynayan bir takım vardı. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız.

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