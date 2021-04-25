Emre Belözoğlu'ndan maç sonu itiraf: Baskı var ama...

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

25 Nisan 2021 Pazar - 23:29
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;
 
Mutluyum. İlk yarı için mutluyum, ikinci yarı için aynı şeyi düşünmüyorum.
 
İSTEDİĞİMİZ OYUN DA ÇIKIYOR
 
Topun bizde kalmasını istiyorum, ne olursa olsun. Sezon sonuna kadar bana verilen görev süresince, ben bunu yapmaya çalışacağım. Bu olunca istediğimiz oyun da çıkıyor. Kötü oynadığımızı düşündüğümüz ikinci yarı dahil, 3-4 pozisyonumuz vardı
 
ÖNEMLİ BİR MAÇA GİDECEĞİZ
 
Kasımpaşa da iyi bir takım, onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Oyunu iki farklı bölüme ayırarak konuşacağız. 4 gün süremiz var ve çok önemli bir maça gideceğiz.
 
BASKIDAN RAHATSIZ DEĞİLİZ
 
Her maç final ve kazanmamız gereken bir maç. Üstümüzde baskı var ve bundan rahatsız değiliz. Fenerbahçe, hep bu baskıyı hissetti. Mücadelemize devam edeceğiz.
 
Biz biriz. Burada çok büyük bir camiayı temsil eden 25 oyuncum var ve hepsi benim için önemli. Şampiyonluk yolunda, 5 dakika oynayacak oyuncunun vereceği katkı bile önemli olabilir. Doğruları yaptık, hatalarımız da var. Hepsini oturup konuşacağız.
 
MESUT AĞRI HİSSETTİ
 
Mesut geçen hafta antrenmanlara başladı, sonra kasığında bir ağrı hissetti. 2 gün bizimle çalıştığı için değerlendirmedik ama önümüzdeki maçlarda değerlendirmeyi düşünüyoruz
 

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