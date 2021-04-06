Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan'a özür

Dün Denizlispor maçında oyuna alamadığı için öğrencisinin yanına giden Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'tan özür diledi.

06 Nisan 2021 Salı - 11:26
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Denizlispor'u 1-0 yenerek zirve yarışına yeniden tutunan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile Mert Hakan Yandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
 
Fenerbahçe, maçın son anlarına 1-0 üstün girerken Belözoğlu, 90'dan önce Mert Hakan'ı değişiklikte kullanmadı. Mert Hakan Yandaş oyuna girmek için çok istekli görünürken Belözoğlu, oyuncusunun yanına gidip erken oyuna alamadığı için önce sarıldı sonra özür diledi.
 
26 yaşındaki futbolcu, 90+3. dakikada takıma galibiyeti getiren golü atan Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.

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Etiketler: mert hakan yandaş emre belözoğlu
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