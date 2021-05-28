Emre Belözoğlu'ndan Mirallas açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, bugün yapılan Kevin Mirallas haberlerini net bir dille yalanladı.

28 Mayıs 2021 Cuma - 14:58
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Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu bazı medya organlarında ve sosyal medyada çıkan Kevin Mirallas haberleri üzerine Sporx'e konuştu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emre Belözoğlu; "Kevin Mirallas ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yok" dedi
 
Gaziantep FK'nın önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği Kevin Mirallas için Fenerbahçe'nin devrede olduğu haberi böylelikle Emre Belözoğlu tarafından da yalanlanmış oldu.
 
İŞTE MEDYADA ÇIKAN MİRALLAS HABERİ
 
Yeni sezonda eksiksiz bir kadro kurarak Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmak isteyen Fenerbahçe'nin listesine son olarak, Gaziantep FK ile sözleşmesi sona eren Kevin Mirallas girdi. Antep adına 31 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Mirallas'ı transfer etme hamlesi, bir anda geçen sezon Sarı-Lacivertliler'de birlikte görev yapan Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'u karşı karşıya getirdi.
 
Fener'le karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Bulut'in yerine hocalığa Sportif Direktörlük pozisyonundan Belözoğlu geçmişti. Sezon biter bitmez ise Gaziantep'te teknik adamlık koltuğuna Bulut oturmuştu. Bulut, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in de ilgisinin olduğu Belçikalı orta saha oyuncusunu takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor.

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Etiketler: emre belözoğlu fenerbahçe mirallas
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