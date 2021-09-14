Emre Belözoğlu'ndan sürpriz hamle! Barcelona...

Barcelona ile Bayern Münih arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçında yorumculuk yapmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Melih Gümüşbıçak'ın yanında yer alacak.

14 Eylül 2021 Salı - 8:17
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Sezon başında Fenerbahçe'deki sportif ve teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, yorumcu olarak yeşil sahalara dönüyor.
 
Barcelona-Bayern Mühih maçını Melih Gümüşbıçak anlatacak
 
UEFA Şampiyonlar Ligi yarın dev bir maçla başlıyor. E Grubu'nda Barcelona – Bayern Münih saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Avrupa Kupaları'nın yayıncısı Exxen'de canlı olarak verilecek maçı Melih Gümüşbıçak anlatacak.
 
Yorumcu Emre Belözoğlu oldu
 
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlük konusunda kendini geliştirmek istediğini söyleyen Emre Belözoğlu ise Exxen ekranlarında karşılaşmayı yorumlayacak.
 
10 maçta 7 galibiyet aldı
 
Emre Belözoğlu, geçen sezon sportif direktör olarak Fenerbahçe'de görev yapmış, Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra son 10 maçta teknik direktörlük görevine getirilmişti. Teknik direktör olarak sarı-lacivertlilerle 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Sezonun 3. bitirilmesinin ardından Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu'nun yolları ayrıldı.

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Etiketler: bayern münih barcelona emre belözoğlu
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