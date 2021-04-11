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Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Mert Hakan...

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Mert Hakan...

Yeni Malatya maçında oyuna sonradan giren ve etkili bir görüntü çizen Mert Hakan Yandaş ile Emre Belözoğlu yakından ilgileniyor. Mert Hakan’ın yarınki Gaziantep maçında 11’de başlamasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep FK maçında ilk 11'de değişikliğe gidebilir.

Yeni Malatya maçında oyuna sonradan giren ve etkili bir görüntü çizen Mert Hakan Yandaş ile Emre Belözoğlu yakından ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun Gaziantep maçında ilk 11'de forma giyebileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HÜCUM ÇALIŞTI

Fenerbahçe, yarın evinde oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Çalışmada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İdman çift kale maçla sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Gaziantep maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile tamamlayıp Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.

 

 

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Etiketler: Fenerbahçe Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
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