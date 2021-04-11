Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Mert Hakan...

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Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep FK maçında ilk 11'de değişikliğe gidebilir.



Yeni Malatya maçında oyuna sonradan giren ve etkili bir görüntü çizen Mert Hakan Yandaş ile Emre Belözoğlu yakından ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun Gaziantep maçında ilk 11'de forma giyebileceği öğrenildi.



FENERBAHÇE HÜCUM ÇALIŞTI



Fenerbahçe, yarın evinde oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Çalışmada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İdman çift kale maçla sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Gaziantep maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile tamamlayıp Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.