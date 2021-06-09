Emre Belözoğlu'ndan yönetime rapor: Arda Güler'i kaybetmeyin

Vedalaşarak F.Bahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, buna karşın çalışmalarıyla ilgili detaylı bir rapor hazırladı.

1 yıl boyunca hem sportif direktör hem de teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu, A’dan Z’ye tüm konular hakkında rapor yazdı.