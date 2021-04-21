Emre Belözoğlu'nun Mesut Özil planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yönetiminde yepyeni bir dönem yaşanıyor. Kariyerindeki ilk teknik direktörlük dönemini yaşayan Belözoğlu, ilk 1 ayını tamamladı.

Mesut Özil'i takıma kazandıracak



Ligde 6 maç ve 25 günlük süresi olan sarı-lacivertli hoca, iyileşen Mesut Özil'i takıma kazandırmak, maksimum puanı yakalamak ve yaşanacak stresli süreci idare etmekle yükümlü olacak. Zor kısmı aşan Emre Belözoğlu, daha zor kısma adım atacak. (Milliyet)