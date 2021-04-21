Emre Belözoğlu'nun Mesut Özil planı ortaya çıktı

Şampiyonluk yarışından kopmayan ve iddialı bir duruma gelen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu son 1 ayın kadro planlamalarına başladı.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 9:15
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yönetiminde yepyeni bir dönem yaşanıyor. Kariyerindeki ilk teknik direktörlük dönemini yaşayan Belözoğlu, ilk 1 ayını tamamladı.
 
25 Mart'ta görevi Erol Bulut'tan devralan 41 yaşındaki isim, zor, ama memnun eden bir süreci geride bıraktı. Ligde 4 maça çıkan Belözoğlu, 3 galibiyet 1 beraberlikle kritik süreci 10 puanla geçti.
 
Şampiyonluk yarışında takımıyla beraber yeniden umutlanan genç çalıştırıcı, birçok önemli karara da imza attı. Belözoğlu ve teknik heyet; İrfan Can-Mert Hakan gibi iki flaş transferi takıma kazandırdı, Sosa'ya beklediği liderliği bıraktı, Gustavo'nun yedekliği krize çevrilmeden çözüldü, forvet konusunda Valencia kararı alındı, Pelkas'a özgürlük tanındı ve Ozan Tufan'a beklediği rahatlık sağlandı. Ancak iş yükü daha da arttı. Beşiktaş'a puan farkı olarak yaklaşılmasıyla Emre Belözoğlu mesaisi çoğaldı.
 
Mesut Özil'i takıma kazandıracak
 
Ligde 6 maç ve 25 günlük süresi olan sarı-lacivertli hoca, iyileşen Mesut Özil'i takıma kazandırmak, maksimum puanı yakalamak ve yaşanacak stresli süreci idare etmekle yükümlü olacak. Zor kısmı aşan Emre Belözoğlu, daha zor kısma adım atacak. (Milliyet)

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Etiketler: emre belözoğlu mesut özil fenerbahçe
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