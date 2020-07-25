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Emre Belözoğlu'nun son 90 dakikası!

Emre Belözoğlu'nun son 90 dakikası!

Emre Belözoğlu, futbol kariyerinin son sezonunda şampiyonluk yaşayıp 4. yıldızı takmak için Başakşehir’den ayrılarak Fenerbahçe’ye döndü. Ancak işler hayal ettiği gibi gitmedi. 39 yaşındaki futbolcu, bugün Rizespor karşısında son kez sahaya adım atacak. 90 dakikanın sonunda formasını çıkaracak olan Emre, takım elbisesini giyerek sportif direktörlüğe başlayacak.

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Fenerbahçe’nin ligi 7. sırada bitireceği kesinleşti. Rizespor maçının sıralama açısından bir önemi kalmadı. Ancak Emre Belözoğlu için bu akşamki mücadele, kariyerinin en özel karşılaşmalarından biri olacak. 39 yaşındaki futbolcu, 4 yıl aradan sonra sezon başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü. Emre’nin hayali, futbol hayatını taraftarı olduğu takımda, şampiyonluk yaşayıp 4. yıldızı takarak noktalamaktı. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi. Yıldız futbolcu, kariyerinin son maçına, takımının herhangi bir iddiası olmayarak çıkacak.
 
Geleceği şekillendirecek
 
90 dakikanın bitiminde Emre Belözoğlu, futbolda yeni bir sayfa açacak. Formasını sırtından çıkaracak olan Emre takım elbisesini giyerek sportif direktörlük görevine soyunacak. 39 yaşındaki futbol adamı, Fenerbahçe’nin geleceğini şekillendirip, şampiyonluk kadroları kurmak için kolları sıvayacak.
 
 
 
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Emre Belözoğlu son maçına çıkıyor
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