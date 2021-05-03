Emre Belözoğlu resmen açıkladı! '16 Mayıs'ta...'

Erzurumspor galibiyetinden sonra açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu "16 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek" dedi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:33
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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre belözoğlu, BB Erzurumspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Genç teknik adam, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini ifade etti.
 
İşte o sözler;
 
"Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum.
 
Bugün bizim gol beklentimiz neredeyse 5'e yakın. Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek.
 
Ben olabildiğince herkese transparan olmaya çalışıyorum. İlk yarıda ve ikinci yarıda pozisyonlara girdik. Ama rakibe ikinci yarıda 4 net gol pozisyonu verdik.
 
İlk yarıda en fazla pas yaptığımız maçı oynadık. Önümüzde 3 tane önemli maç var. Arkadaşlarımı, hepsini tebrik ediyorum. İsteği ve arzuları için onlara çok çok teşekkür ediyorum.
 
Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. 16 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve inanıyorum ki sonu da iyi olacak."

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Etiketler: Emre Belözoğlu fenerbahçe erzurumspor
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